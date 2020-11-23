Diyarbakır'a iki yeni toplu taşıma hattı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu Başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle ulaşım hizmetlerinin tüm yönleriyle ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın gelişimi ve kentleşme ile artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmaları yürütülen Ulaşım Ana Planı çerçevesinde yapılan toplantıda Karaloğlu, hem trafik düzenine ve kavşaklara yönelik yapılan, hem de toplu taşıma talepleri doğrultusunda hatların optimizasyonu için devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle toplu taşımanın ana gündem maddesini oluşturduğu ve yapılan analizler sonucu elde edilen veriler ışığında kent ulaşımındaki ihtiyaçların göz önüne alındığı toplantıda, öncelik vatandaşlardan gelen taleplere verilerek; havaalanından Üçkuyular TOKİ'ye iki adet araç (O2), Batı İlçe Garajından Organize Sanayi Bölgesine iki adet araç (Z7) olmak üzere dört aracın hizmet edeceği iki yeni hat açılarak halkın hizmetine sunuldu.

Açılan yeni hatlar ile havaalanı ve otogar arasındaki bağlantı sağlanarak yeni gelişen kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun hastane, cezaevi, kütüphane, TOKİ, maliye konutları, ticaret alanları ve Organize Sanayi Bölgesine erişimleri için toplu taşıma ihtiyacı karşılanmış olacak.

Toplantıda Karaloğlu'nun yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay, Yol Yapım ve Bakım Daire Başkanı Kendal Okutucu ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Kendal Okutucu yer aldı.