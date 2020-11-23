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indirimleri ne zaman? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl Kasım ayının belli tarihleri aralığında düzenlenen muhteşem indirim günleri tüketicisine birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor. Uygun ve kaliteli ürünleri almak için heyecanla bekleyişe geçenler efsane indirim gününün tarihini kaçırmak istemiyor. Teknoloji, giyim, aksesuar gibi eksiklerini tamamlamak isteyenler için ? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:44 ABONE OL
Efsane Cuma indirimleri ne zaman? 2020 Efsane Muhteşem Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Milyonlarca markanın indirimlerini iple çeken vatandaşlar efsane Cuma indirimleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, yıl içerisinde tek sefer gerçekleşen bu büyük fiyat düşüşleri, Muhteşem Cuma indirimi olarak da adlandırılmaktadır. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyat düşüşü yaşanırken, çeşitli on binlerce ürün de tüketicilere sunuluyor. Peki Efsane Cuma indirimleri ne zaman? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Kasım ayı sonuna gelirken efsane Cuma indirimleri son günlerin sıklıkla araştırılan konuları arasında yer aldı. Alışveriş çılgınlarının yakından ilgilendiği efsane Cuma indirim günleri 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. Öte yandan, internet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteler, Efsane Cuma indirim kampanyası belirlenen tarihlerde vatandaşların erişimine sunuyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? 2020 EFSANE (MUHTEŞEM) CUMA İNDİRİM GÜNLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yurt dışında Black Friday olarak bilinen indirim günleri bu yıl 27 Kasım 2020 Cuma gününe denk gelecek. İndirimler 2-3 gün sürmektedir.

Bu gün kapsamında Türkiye'de de Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleriyle indirimlerin yapılması bekleniyor.

MUHTEŞEM CUMA NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

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Efsane Cuma indirimleri ne zaman? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?
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