En kolay ve pratik ton balıklı makarna tarifi ve yapılışı: Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?

Ton balıklı makarna uğraşılmış gibi görünen ama tarifi denediğinizde ne kadar az çaba harcadığınıza inanamayacağınız bir tariftir. Akşam yemeği için hızlı, kurtarıcı ve doyurucu ton balıklı makarna tarifini 10 dakikada hızlıca hazırlayabilirsiniz.

TON BALIKLI MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım paket makarna

1 paket (160 gram) ton balığı

1 büyük boy soğan

3 çorba kaşığı soya sosu(isteğe göre)

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Maydanoz

Sarımsak

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

EN KOLAY TON BALIKLI MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

Ton balıklı makarna, hem zahmetsiz hem de lezzetli bir öğün yemenin en kolay yolu ile hafızanızda kalacak bir tarif. Özellikle makarna severler bu lezzete asla hayır diyemeyecek. Hem doyurucu hem besleyici ton balıklı makarna tarifine aşağıda yer verdik. İşte çok pratik ton balıklı makarnanın yapılışı…