Erzurum'da kaçakçılara operasyon: 10 tutuklama

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaları sonucunda Erzurum'un Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde, bazı şahısların örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edildi.

Alınan bilgi ışığından operasyon gerçekleştiren ekipler ticaret yapan şahısları takibe aldı. Bağlantılı şahısların tespiti sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri 10 ayrı yerde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 1.219 adet bu silahlara ait fişek, 14 adet şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2.279 gram esrar, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak 16 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 10'u sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.