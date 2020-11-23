Ev hırsızı yakalandı

Kocaeli Çayırova İlçesinde, 19 Kasım 2020 günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceledi.

Ayrıca olay yeri parmak izi incelemeleri sonucunda, olayı V.S isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu, zanlı Çayırova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan V.S Gebze Adliyesine sevk edildi.