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Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi

’de bir şüpheli evini üretmek için atölyeye çevirdi. ekipleri şahsı gözaltına alırken piyasaya kaçak telefon süren 2 kişide operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda onlarca litre sahte içki ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:04 ABONE OL
Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi

Denizli'de bir şüpheli evine kurduğu düzenek ile adeta atölyeye çevirdi. Sağlık açısından uygun olmayan şartlarda üretilen sahte alkolleri piyasaya süren şüpheliye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon düzenledi.

14 KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Daha önceden kullanılan alkol şişelerini pres makinesi ile yeniden kapatarak piyasaya süren şüpheli gözaltına alınırken 177 litre sahte alkol, 282 adet imalatta kullanılan malzeme, ve kapakları yeniden kapatmak için kullanılan pres makinesi ele geçirildi. Ayrıca KOM ekipleri kaçak cep telefonları piyasaya süren 2 şüpheliyi tespit etti. Bir süre takibe alınan şüphelilere operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 2 şahsı gözaltına alırken 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Evini sahte alkol üretim atölyesine çevirdi
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