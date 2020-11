İlçe Milli Eğitim Müdüründen Şehit Öğretmen Aybüke’nin annesine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Zehra Yalçın'a çiçek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş "Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlıklar göstererek eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz bizlerin baş tacıdır. Aybüke öğretmeniz gibi Vatan, millet ve bayrak için can vermeye hazır olduklarını ifade eden Gümüş, "Şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve emanetimizdir. Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aybüke öğretmenimiz gibi bizlerde geleceğimiz olan çocuklarımızı dünya ile rekabet edebilen donanıma ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Şehit öğretmenimizin kardeşleri olarak geleceğimize sahip çıkacak şanlı bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracağız" diyerek Safranbolu'daki tüm öğretmenlerin selamlarını da aileye iletti.

Şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını vurguladı. Bütün öğretmenlerin annesi olduğunu tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar dilerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bizleri hiçbir zaman unutmayan Türk halkına ve öğretmenlere de teşekkür etti.