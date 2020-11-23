İyi Parti'de istifalar sürüyor: Kayseri’de 5 kişi!

İyi Parti Kayseri İl Teşkilatı'nda İl Kurucu teşkilat başkanı, eski il yönetim ve disiplin kurulu üyesi Av. İsmail Tanrıöven ile il başkan yardımcısı Av. Serap Altuntaş, eski İl başkan yardımcısı Menekşe Çelebi, eski il yönetim kurulu üyeleri Rekin Çalı, Zafer Dağ istifa ettiler.

İstifalarla ilgili yapılan basın açıklamasında İyi Parti'de yaşanan son gelişmeler gerekçe gösterildi.

İYİ PARTİDE EKSEN KAYMASI VAR

Yapılan açıklamada İyi Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı, Türk milliyetçiliğinden saptığı belirtilerek; "Kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden sapmasından dolayı kurucusu, yöneticisi ve üyesi olduğumuz İyi Parti'den istifa ediyoruz. İyi Parti'nin Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bir umut olarak doğduğu bilinci ile mevcut siyasi yapıdan şikâyet eden cesur insanların buluşma noktası olması için uğraştık. Ancak gelişen süreçte İyi Parti'nin kuruluş ilkeleri unutulmuş, Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir. Parti kurumsallaşamadığı gibi tek adam ya da bir gurup zümrenin anti demokratik uygulamalarının merkezi haline gelmiştir. Genelde görülen hatalar Kayseri'de de arttırılarak devam ettirilmiş parti teşkilatı adeta bir iki kişinin işletmesine dönüştürülmüştür.

İyi Parti'ye sızmaları önleme amaçlı açıklamaların kamuoyunda tartışılmasının ardından il başkanlarının parti tüzüğüne aykırı olmasına rağmen genel merkezce verildiği anlaşılan talimat sonrasında İstanbul milletvekilimiz Sayın Prof. Dr Ümit Özdağ hakkında ihraç istemi ile disipline sevk işlemi yapılması ve neticede ihraç edilmesi, partimizin kuruluş belgesi olan parti tüzüğüne aykırı olmuştur. Bu süreçte hukuka uyulmamıştır. Parti kuruluş amaç ve ilkelerinden sapılmıştır. Bu durum şu soruları sorma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Partisindeki kendisinin hükümlerini belirlediği tüzüğe aykırı olarak kararlar alan bir yönetim anlayışı ülkede hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliğini nasıl sağlayacak? Kendi partisindekilerin, kendi üyelerinin eleştirilerine tahammülü olmayanlar ülkede demokrasiyi nasıl sağlayacak?

ÖZDAĞ'IN İHRACINA TEPKİ

Sayın İstanbul milletvekilimiz Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın belgeleri ile ortaya koyduğu açıklamaları muhatapları zaten kabullenmiştir. İlimizde ve Türkiye genelinde iyi parti içerisindeki bazı kişiler iyi partinin kuruluş ilkelerinden sapmasını ve iyi partiye sızmaları önlemek için fedakarca çaba sarf eden İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik hakaret eden ve itibarsızlaştırma propagandası yapanlar kendisi ile resim çektirmek için birbirlerini eziyorlardı, onları iyi tanıyoruz. Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir. Hayatı boyunca PKK ve FETÖ gibi terör grupları ile mücadele edenler tasfiye edilirken onların yerlerine açılımcı ve FETÖ'cü oluşum ve kuruluşlarla bağlantılı, terör elebaşlarına ve iltisaklılara övgüler düzenler divanda ve çeşitli kademelerde görev alıyorsa partide sızmalar ve eksen kayması olduğu açıkça görülmektedir.

Genel merkez yöneticisi hatta genel başkan yardımcısı olurken diğer taraftan İyi Parti'nin iki öncü kurucusundan biri olan Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Ali Türkşen, Fatih Eryılmaz, Yörük Ali Aydın Paşa'nın ve en son olarak da İsmail Koncuk gibi vatan sevdalılarının istifaya sürüklenmesi bizler için bardağı taşıran son olaylar olmuştur" ifadelerine yer verildi.