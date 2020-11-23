Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 yaralı

’ta silahlı saldırı: 2 yaralı

’ta kendisine sahte çek verdiğini iddia eden bir kişi husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:03 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık işi yaptığı öğrenilen Hadi H. (63), kaldırımda karşılaştığı Hakan B'yi (37) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Hadi H'yi gözaltına aldıktan sonra olayda kullandığı tüfeğini de ele geçirdi. Silahlı saldırıda seken kurşun kaldırımda yürüyen bir başka vatandaşa da isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli Hadi H'nin Hakan B'yi hayvan alım satım sebebi nedeniyle vurduğu öğrenildi. Polis aracı ile hastaneye götürülmeden önce gazetecilere açıklama yapan Hadi H; "Bana 4 yıl önce sahte çek verdi. Evimi barkımı sattım ve borcumu ödedim. Bana sahte çek verdi" diye konuştu.

Gözaltına alınan Hadi H. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA