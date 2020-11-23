Kars'ta bir köyde daha karantina!

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Digor'a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığının yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yağlıca köyü karantinaya alınmıştır" denildi.