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'ta bir köyde daha karantina!

’ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Digor’a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:12 ABONE OL
Kars'ta bir köyde daha karantina!

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Yağlıca köyü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında Digor'a bağlı Yağlıca köyü karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Digor Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığının yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yağlıca köyü karantinaya alınmıştır" denildi.

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Kars'ta bir köyde daha karantina!
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