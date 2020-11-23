Kayyum'dan ilçeye spor kompleksi sürprizi

Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından Barış Mahallesi 500 Evler semtinde atıl durumda bulunan Spor Kompleksi'nde başlatılan onarım ve tadilat çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Komplekste 2 adet basketbol, 2 adet futbol ve 2 adet tenis kortu ile idare binaları yer alıyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye olarak sporu önemsediklerinin altını çizerek, spor kompleksin en kısa sürede tamamlanarak, ilçedeki gençlerin hizmetine açılacağını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana spora büyük önem veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü'nce kısa bir süre önce başlatılan onarım çalışmalarında sona doğru gelindi. Spor Kompleksinde, 2 adet basketbol, 2 adet futbol sahası ile 2 adet tenis kortu ve Soyunma odaları, WC ve idare binası yer alıyor.

"BELEDİYE OLARAK SPORU ÖNEMSİYORUZ"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi olarak sporu önemsediklerinin altını çizerek, "Spor insan hayatında çok önemli bir unsur. Düzenli ve disiplinli bir hayat yaşamamız için mutlaka spor şart. Gençlik önemli, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, geleceğe hazırlanması için mutlaka spor yapmaları gerekiyor. Kayapınar Belediyesi olarak gençlerimize önem veriyoruz. Gerek eğitim, gerek spor, gerekse diğer alanlarda da ciddi desteklerimiz var. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısında ilçemize böyle devasa bir kompleksi kazandıracağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

"SAĞLIKLI BİR GELECEK BU YATIRIMLARI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

En büyük isteklerinin özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir gelecek istiyorsak bu yatırımları yapmak zorundayız" diye konuştu.