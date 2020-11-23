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Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti

'ta bir program dönüşü kaza yapan tırı fark eden Vali Ozan Balcı, makam aracından inerek araç sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak teselli etti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:25 Son Güncelleme: 23.11.2020 17:33 ABONE OL
Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Samsun'a mandalina taşıyan Mustafa K. idaresindeki tır Tokat-Sivas karayolu kızıliniş mevkiinde şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan tırda bulunan mandalinalar araziye saçıldı.

Maddi hasarla atlatılan kazayı bir program dönüşü fark eden Tokat Valisi Ozan Balcı, makam aracından inerek tır sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Balcı, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda daha hassasiyet göstermeleri uyarısında bulundu.

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Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti
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