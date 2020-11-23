Kocaeli’nde 1 haftada 48 operasyon yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele tarafından, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve miktarları, gözaltına alınan ve işlem yapılan kişi sayıları Kocaeli Valiliği'nin hazırladığı yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

EMNİYETTEN 48 OPERASYON

Uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 16 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 48 çalışma ve operasyon gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 91 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 16'sı tutuklandı. 64 kişi serbest kalırken, 2 kişi ise adli kontrol ile diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 9 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Emniyet tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 kilo 111 gamr esrar, 8 gram eroin, 1 gram skunk, 124 gram bonzai, 1 kilo 20 gram metamfetamin, 25 ecstasy,2 sentetik ecza,131 captagon hap,2 gram kokain,16 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 tüfek, 6 tabanca,48 fişek,1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 15 bin 435 lira para ele geçirildi.