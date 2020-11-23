Koronavirüs genç öğretmeni canından etti

Tuşba ilçesinin Yeni Köşk Mahallesi'nde görev yapan Ayşegül Ataş (22), doğum izni için memleketi Denizli'ye gitti. Ataş, doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalandı. Hastalığa yenik düşen genç öğretmen, virüse yenik düştü. Genç öğretmenin vefat haberi, görev yaptığı mahallede üzüntü ile karşılandı.





HENÜZ 22 YAŞINDA OLAN ÖĞRETMEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU



Vefat haberi üzerine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen Ayşegül Ataş'ın ölüm haberini üzüntüyle aldıklarını söyledi.



Henüz 22 yaşında olan öğretmen Ataş'ın Tuşba'nın Yeni Köşk Mahallesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını ve doğum izni ile gittiği memleketi Denizli'de korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.