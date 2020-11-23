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’ye geç kalanların imdadına polis yetişti

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
KPSS’ye geç kalanların imdadına polis yetişti
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu dün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. Antalya'da, KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adayların yardımına polis yetişti. Bir aday polis motosikletiyle sınava yetiştirilirken, aracı arızalanan başka bir aday da trafik polisleri tarafından araçla sınavın yapılacağı okula bırakıldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen ve saat 10.15'te başlayan KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adaylardan birini koşarken gören motosikletli polis timi, öğrenciyi motosikletin arkasına alıp yola koyuldu. Aday tarafından cep telefonuyla çekilen o anlarda polis memuruna teşekkür eden aday, sınavına yetiştirildi. Samsun, Eskişehir, Sivas gibi birçok kentte de benzer görüntüler yaşandı. Bazı adaylar, 10.00'dan önce gelmedikleri, bazıları da kimlik belgelerini getirmedikleri için sınav binalarına alınmadı.
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KPSS’ye geç kalanların imdadına polis yetişti
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