Mardin'de 1 ay boyunca her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı

Mardin Valiliği, kent genelinde bir ay boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını belirtti. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, genel sağlığın korunması gibi amaçlar nedeniyle kentte 30 gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında da işlem başlatılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin il sınırları içerisinde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler 23 Kasım 2020 tarihi saat: 00.01 ile 22 Aralık 2020 tarihi saat: 24.00'a kadar 30 gün süre ile yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.