Mardin’de yapılış sırrı çözülemeyen bakır sabunluk satışa çıkarıldı

KAPAĞININ AÇILIŞ SIRRI VAR

"Tamamı el yapımı ve eski, tam orijinal. Kapağını açmanın da bir sırrı var. Bu şekilde kimse açamaz. Bir mandalı var yana çevrildiğinde bu şekilde açılıyor. Hala bunun sırrını kimse çözemedi. Kaynaksız nasıl yapıldığını hiç kimse çözemedi. Meraklısı olursa bin 500 liraya satmayı düşünüyoruz"