Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mardin'den Engelli Vatandaşlara ‘Ulaşım Aracı Hizmeti’

'den Engelli Vatandaşlara ‘Ulaşım Aracı Hizmeti’

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, engelli vatandaşlara ulaşım aracı hizmeti sunmaya başladı.

NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:48 ABONE OL
Mardin'den Engelli Vatandaşlara ‘Ulaşım Aracı Hizmeti’

Sosyal belediyeciliğe önem veren ve bu doğrultuda projeler geliştirerek hayata geçiren Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi engelli ve ihtiyaçlarını gideremeyecek düzeyde yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, engelli ve yaşlı vatandaşları, 3 engelli ve 7 yolcu kapasiteli olarak özel tasarlanan asansörlü servis aracıyla, kovid-19 kurallarına uygun şekilde evlerinden alarak belirtilen yere ulaşımlarını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, konforlu bir seyahat hizmeti sunarak isteğe bağlı olarak ibadethane, PTT, hastane, banka ve park gibi mekan ve alanlara ulaştırıyor. Yardıma muhtaç engelli vatandaşlar Alo 153 hattını arayarak başvuruda bulunabilirler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'den Engelli Vatandaşlara ‘Ulaşım Aracı Hizmeti’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA