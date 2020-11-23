Mardin'den Engelli Vatandaşlara ‘Ulaşım Aracı Hizmeti’

Sosyal belediyeciliğe önem veren ve bu doğrultuda projeler geliştirerek hayata geçiren Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi engelli ve ihtiyaçlarını gideremeyecek düzeyde yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, engelli ve yaşlı vatandaşları, 3 engelli ve 7 yolcu kapasiteli olarak özel tasarlanan asansörlü servis aracıyla, kovid-19 kurallarına uygun şekilde evlerinden alarak belirtilen yere ulaşımlarını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, konforlu bir seyahat hizmeti sunarak isteğe bağlı olarak ibadethane, PTT, hastane, banka ve park gibi mekan ve alanlara ulaştırıyor. Yardıma muhtaç engelli vatandaşlar Alo 153 hattını arayarak başvuruda bulunabilirler.