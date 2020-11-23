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'de sürücüden özür dilemek için aracından inen kişiye arkadan araç çarptı, sürücü öldü

'in Tarsus ilçesinde  isimli sürücü, otomobiliyle önündeki araca çarptı. Özgen çarptığı aracın sürücüsünden özür dilemek için aracından indiği sırada arkasından gelen araç Özgen'e çarptı. Özgen aracın arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:52 ABONE OL
Mersin'de sürücüden özür dilemek için aracından inen kişiye arkadan araç çarptı, sürücü öldü

Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde meydana geldi. Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil, önündeki Ümit A.'nın kullandığı 59 PG 927 plakalı otomobile çarptı.

ÖZÜR DİLEMEK İÇİN ARACINDAN İNDİ ARAÇ ÇARPIP ÖLDÜ

Ardından sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen'e ve otomobiline, arkasındaki Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özgen, iki otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özgen, ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Mersin'de sürücüden özür dilemek için aracından inen kişiye arkadan araç çarptı, sürücü öldü
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