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Motosikletini çalanları polislere yakalattı

’da bir kişi, evinin önünden motosikletini çalan ve iade etmek için 4.500 lira isteyen iki şüpheliyi polislere yakalattı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:26 Son Güncelleme: 23.11.2020 10:52 ABONE OL
Motosikletini çalanları polislere yakalattı

Olay, 17 Kasım Salı günü İstanbul Şişli'de meydana geldi. Motosikleti evinin önünden çalınan M.Ç. ile sosyal medya üzerinden iletişim kuran hırsızlar, M.Ç.'ye motosikletini geri iade etmek için dört bin 500 lira para talep etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

M.Ç. hemen polislere durumu bildirdi. Eyüp'te bir hastane otoparkında buluşma sağlandı. Z.S. (24) ve B.O. (18) isimli iki şüpheli suçüstü yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca, beş mermi ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Motosikletini çalanları polislere yakalattı | Video

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Motosikletini çalanları polislere yakalattı
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