Muğla’da orman yangını: 2 hektarlık alan kül oldu

Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan yandı
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine ait 2 itfaiye aracı müdahale etti.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Ekiplerin yangına kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.