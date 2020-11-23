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’da orman yangını: 2 hektarlık alan kül oldu

Menteşe ilçesinin kırsal İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanında çıktı. Yangın kısa sürede ormana sıçradı. Yangında 2 hektarlık alan yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:43 ABONE OL
Muğla’da orman yangını: 2 hektarlık alan kül oldu

Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan yandı

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ


Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine ait 2 itfaiye aracı müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI


Ekiplerin yangına kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

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Muğla’da orman yangını: 2 hektarlık alan kül oldu
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