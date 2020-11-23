NEVÜ’den üç bilim insanı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi, ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde ABD'li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından, çeşitli bilimsel kriterlerin dikkate alınarak hesaplanması ile oluşturuldu.

Liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirilmiş ve 1996 - 2019 yılları arasında "Scopus Özet" ve "Atıf Veri Tabanı" üzerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanı belirlendi.

Makale sayısı, h - indeksi, çok yazarlı yayınların hm - indeksi, atıf / makale oranı gibi bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu.

NEVÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Şahinkaya, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ersan Kabalcı ve Doç. Dr. Mehmet Yeşilbudak, "Mühendislik" alanında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girme başarısı gösterdi.