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hediye önerileri! En güzel ve anlamlı ?

Gelecek nesillere umut dolu gençler yetiştiren öğretmenler için hediye önerileri araştırması başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler en güzel mesajları ve şiirleri öğretmenlerine okumak için yarışacak. Bir yandan da öğrenciler öğretmeni için alacağı hediye önerilerine bakıyor. Öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu gününde onlara alabileceğiniz alternatif hediye önerilerini haberimizde yer alıyor. Peki hediye önerileri nelerdir? 2020 En güzel ve anlamlı ?

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:53 ABONE OL
Öğretmenler Günü hediye önerileri! En güzel ve anlamlı öğretmenler günü hediyesi ne alınır?

24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri büyük bir heyecanla öğretmenine alabileceği hediye önerilerini araştırıyor. Sosyal medya üzerinden erkek ve kadın öğretmene hediye önerileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaya başladı. Sizler için derlediğimiz haberimizde farklı hediye seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Peki Öğretmenler Günü hediye önerileri nelerdir? 2020 En güzel ve anlamlı öğretmenler günü hediyesi ne alınır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ NELERDİR?

24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye önerileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Öğrencileri de öğretmenlerin bu özel gününde kendilerini hatırlamaları için hediye seçme telaşı sardı. Gelecek nesillere başarılı, umut dolu gençler yetiştiren öğretmenlerin günü 24 Kasım 2020 Salı günü kutlanacak. İşte en güzel, farklı ve yeni öğretmenler günü hediyeleri…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN VE TARİHİ ÖNEMİ NE?

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım 2020 tarihinde kutlanacak. Öğretmenler günü bu sene Salı gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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Öğretmenler Günü hediye önerileri! En güzel ve anlamlı öğretmenler günü hediyesi ne alınır?
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