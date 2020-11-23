Öğretmenler Günü Mesajları ve Sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve şiirleri

24 Kasım öğretmenler günü mesajları ve sözleri yayınlandı! Türkiye'de milyonlarca öğrenci, 24 Kasım öğretmenler gününde, öğretmenlerine atacakları kutlama mesajlarını araştırıyor. Çocuk yaştan itibaren yeni nesilleri ilmek ilmek işleyen bu saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenlerin bu tarihte kıymeti daha da ön plana çıkıyor. Öğretmenler günü mesajları ve sözleri ile ilgili en güzel görsel ve metinleri sizler için seçtik. İşte 2020 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajları ve sözleri…
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Haberimizin devamından diğer 24 Kasım öğretmenler günü kutlama mesajlarına ve sözlerine ulaşabilirsiniz…
* Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.
* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.
* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)
* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)
* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)