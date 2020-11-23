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24 Kasım 2020 mesajları: En güzel, anlamlı, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları yayınlandı

Kutlama Mesajları ve Sözleri 2020: Her sene 24 Kasım tarihinde kutlanan ‘Öğretmenler Günü’, bu yılda tüm yurtta coşkuyla karşılanacak. Milyonlarca öğrenci ise, uzaktan eğitim süreci nedeniyle hediye alamadıkları öğretmenlerine kutlama mesajları atmak istiyor. Güzel bir mesajla öğretmenlerini mutlu etmek isteyen öğrenciler, ‘En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve şiirleri’ aratmasını gerçekleştiriyor. İşte 24 Kasım ve sözleri…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 01:18 Son Güncelleme: 24.11.2020 01:18 ABONE OL
24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü mesajları: En güzel, anlamlı, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları yayınlandı

24 Kasım öğretmenler günü mesajları ve sözleri yayınlandı! Türkiye'de milyonlarca öğrenci, 24 Kasım öğretmenler gününde, öğretmenlerine atacakları kutlama mesajlarını araştırıyor. Çocuk yaştan itibaren yeni nesilleri ilmek ilmek işleyen bu saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenlerin bu tarihte kıymeti daha da ön plana çıkıyor. Öğretmenler günü mesajları ve sözleri ile ilgili en güzel görsel ve metinleri sizler için seçtik. İşte 2020 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajları ve sözleri…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Haberimizin devamından diğer 24 Kasım öğretmenler günü kutlama mesajlarına ve sözlerine ulaşabilirsiniz…

* Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

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24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü mesajları: En güzel, anlamlı, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları yayınlandı
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