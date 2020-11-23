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Öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi. Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulanan açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak" denildi.
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Öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi
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