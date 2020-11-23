“Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM gündemine getirilsin”

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Abdullah Çatı, Çatı, Öğretmenlik Meslek Kanununun vaatte kalmamasını, hayat bulmasını ve öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesinde bir araya gelen eğitimciler, "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun" sloganı ile basın açıklaması yaptılar.

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında eğitimciler adına açıklama yapan Çatı; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini, öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istedi. Zamanın, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanı olduğuna vurgu yapan Çatı, Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz." dedi.