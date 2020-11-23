Pitbull’una kızan adamı öldürmüştü! Pitbull cinayeti şüphelisi kahvede yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de gezdirdiği Pitbull köpeği ile bir kahvehaneye giren Ferhat T. (25) köpeğini dışarı çıkarmasını isteyen Hayrullah Zeki Kurumahmut (45)'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Ferhat T. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde köpek yüzünden sözlü dalaştıklarını ve olayın gerçekleştiğini söyleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bahçelievler'de yaşayan Hayrullah Zeki Kurumahmut, geçtiğimiz Perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi'nde bir çay ocağında oturuyordu. Bu sırada Pitbull köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ve köpeği çay ocağına sokan Ferhat T. arasında tartışma başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Tartışma sırasında köpeği ile birlikte dışarı çıkan Ferhat T. bir süre sonra tek başına gelip belinden çıkardığı silahı ile kendisini uyaran Kurumahmut'a peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 10 saat sonra hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.





CİNAYET BÜRO ERTESİ GÜN YAKALADI



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheli Ferhat T'yi yakalayarak gözaltına aldı.



KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞTIK



Emniyetteki ifadesinde köpek yüzünden sözlü olarak tartışmaya başladıklarını ve olayın bu yüzden gerçekleştiğini söylediği ileri sürülen, şüpheli Ferhat T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.