Rektör temel atma töreninde açıkladı: Kovid aşısında yan etki görülmedi

Erciyes Üniversitesi karşısında gerçekleştirilen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

REKTÖRDEN KOVİD-19 AŞI AÇIKLAMASI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da aşı gelişmeleri ile ilgili güzel bir haberin duyurusunu yaparak, şunları söyledi: "Kayseri olarak Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere, Şehir Hastanemizin katkısıyla, Ankara dışındaki İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkeziyiz. Sadece Kayseri'ye hizmet etmiyoruz, birçok şehre hizmet ediyoruz. Belediyecilik anlayışı ile yapılabilecek en güzel hizmetlerden bir tanesi, çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum. ERÜ'de geliştirilen kovid-19'a karşı aşımızın faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı dozu yapılmış oldu ve hiçbirisinde yan etki görülmedi, bu çok önemli bir gelişmedir, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak. Prosedürlere uyarak, Sağlık Bakanlığımız ile görüşerek, faz-2 çalışmalarının bir an önce geçilebileceği görülüyor."

KAYSERİ SAĞLIK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; törende yaptığı konuşmada sosyal içerikli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek; "30'a yakın sağlık merkezini bünyesinde barındıran Kayseri sağlık turizminin de merkezi olma yolunda mesafe kat ediyor. Kayseri'de sağlık turizmini canlandırmak amacıyla bir çalışma başlatmıştık, tam da Pandemi sürecinde hastanelerimizin çok önem arz ettiği bir süreçte. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmeden geçmeyelim. Türkiye sevdam dediği, Kayserimizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, Devlet Hastanemiz, özel hastaneler, butik hastaneler, diş hekimliği gibi sağlık hizmetleriyle Kayseri adeta sağlık merkezi halinde dönüştü."

SOSYAL DONANIMLI MİSAFİRHANE

Konuşmaların ardından hasta yakını misafirhanesinin temeli için ilk butona basıldı. Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alacak. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılacak.