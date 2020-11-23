Saat bakımına adanan ömür: 55 yıl

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın "Herkesin evine ve cebine saat hediye edeceğim" diyerek yaptırdığı tarihi saat, Türkiye'de bulunan tek zembereksiz ve kulesine çıkılabilen en eski saat olma özelliğine de sahip. 223 yıldır işleyen saatin gönüllü olarak bakımını ve gösterme işini ise 55 yıldır gönüllü olarak 77 yaşındaki kundura ustası İsmail Ulukaya yapıyor. Ustasından bu saatin bakımını ve anlatılmasını devraldığını belirten saat bakıcısı Ulukaya "Kundura ustası olan İsmail Conkoğlu'dan 1965 yılında bu saatin bakımını öğrendim. Conkoğlu'nun elinden kundura ustası olmasının yanı sıra birçok iş geliyordu. Onlardan biri de iyi bir saat tamir ustası idi. Onunla birlikte çalışmaya başlayınca bana bakımını ve kurulmasını öğretti. 55 yıldır ben de haftada bir gün geliyor, saati kuruyor ve senede bir defa gelip söküp bakımını yapıyorum. Bu saatin geçmişten günümüze kadar çalışmasını Safranbolu'da bulunan ustalarımız sırasıyla bakımını ve kurulma işlemini yapmış. Yani Safranbolu halkı diğer ata yadigârlarımız da olduğu gibi bu 223 yıllık tarihi saati koruyarak günümüze kadar gelmesini sağlamışlar. Sağlığım el verdiği sürece bu ulvi görevi yerine getireceğim. Ama sağlım el vermeyince ben de bir ustaya devir edeceğim" dedi.

1999 YILINDA TURİZME AÇILDI

21 yıldır ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezisine açılan tarihi kulenin gönüllü rehberliğini de yaptığını belirten Ulukaya "1999 yılında restore edilip kültür turizmine açıldı. 21 yıldır pazartesi günü hariç haftanın 6 günü saat 08.30'dan itibaren akşam kararana kadar gelen konuklarımıza saatin tarihi ve özelliği hakkında bilgiler veriyorum. Ata yadigârımız bu saatimizin anlatmaktan onun bakımını yapıp gelecek nesillere aktarılması için yaptığım bu çalışmaktan büyük zevk alıyorum. Beni gösterdikleri tebessüm dinlendiriyor. Haftada bir defa gelip kuruyorum. 16 defa çeviriyorum. Ayrıca gelen turistlere göstermek amacıyla da arada bir kuruyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ZEMBEREKSİZ VE KULESİNE ÇIKILABİLEN EN ESKİ SAATİ

1796 yılında Safranbolulu Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından Londra'ya sipariş verilip,1797 yılından itibaren ise Safranbolu'nun Çeşme mahallesindeki Hükümet Konağının arkasına yapılan 12 metre yükseklikteki dikdörtgen prizma şeklinde kesme taştan yapılan, her cephesinde ikişer pencere, içerisindeki merdivenin aydınlatılması amacıyla da yer yer mazgal delikleri açılan kuleye monte edildi.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın "Herkesin evine ve cebine saat hediye edeceğim" diyerek yaptırdığı tarihi saat, Türkiye'de bulunan tek zembereksiz ve kulesine çıkılabilen en eski saat olma özelliğine de sahip. Tarihi saat, saat başlarında o anki saat kadar, yarım saatlerde ise bir kere çalan çanının sesi, 3 kilometre uzaklıktan duyulabiliyor. "Saatin özelliği sesinde olması, yine Londra'da yapılan çan özel bir alaşımla yapılmış. Engebeli olan Safranbolu'da vatandaşlar görerek değil de sesiyle saati anlıyor. Sesi her yere gitsin diye de yüksek yere konulmuş. Yani özelliği sesi."

PANDEMİ NEDENİYLE İZİNLE AÇILIYOR

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle tarihi Saat Kulesi toplu ziyaretlere yasaklanırken, sadece Kaymakamlık izni ile kurallara uygun en fazla 4 kişinin ziyaret edilmesine izin veriliyor. Saatin bakımını yapan İsmail Ulukaya haftada bir kere gidip saati kuruyor.