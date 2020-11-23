Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist SİHA ile yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ediyor.

Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde bir grup PKK/YPG'li teröristin saldırı girişiminde olduğu belirlendi. Bölgede görevli komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.