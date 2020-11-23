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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

ve Barış Pınar Harekatı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:52 ABONE OL
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist SİHA ile yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ediyor.

Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde bir grup PKK/YPG'li teröristin saldırı girişiminde olduğu belirlendi. Bölgede görevli komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
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