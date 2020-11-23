Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki feci kazada iki kardeş hayatını kaybetti

'daki feci kazada iki kardeş hayatını kaybetti

'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu iki kardeş öldü. Kazada anne ve baba ise yaralandı. Yoğun bakıma alınan babanın durumu ciddiyetini koruyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:48 ABONE OL
Şanlıurfa'daki feci kazada iki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35'nci kilometresinde İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu emniyet şeridinde park halindeki Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba Eyüp ile yanında bulunan eşi Şemse ve çocukları Miraç ile Yusuf Eymen Fenerli otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Eyüp Fenerli'nin durumu ciddiyetini koruyor. Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'daki feci kazada iki kardeş hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA