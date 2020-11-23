Şanlıurfa'daki feci kazada iki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35'nci kilometresinde İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu emniyet şeridinde park halindeki Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba Eyüp ile yanında bulunan eşi Şemse ve çocukları Miraç ile Yusuf Eymen Fenerli otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Eyüp Fenerli'nin durumu ciddiyetini koruyor. Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.