Şehit Necmettin Öğretmen’in okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı şehit eden katil teröristin öldürülmesiyle okulda sevinç yaşayan öğrenciler bir yandan da Necmettin öğretmensiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk yaşıyor.

Şehit Necmettin Yılmaz Ortaokulunda her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şehit Öğretmen Yılmaz, hatırlanıyor. Öğrencileri bu yıl da şehit öğretmenlerinin fotoğrafı önünde andı. Öğrenciler, öğretmenlerinin kanını yerde bırakmayan karahaman askerlere "asker selamıyla" teşekkür etti. Sınıfta toplanarak hüzünlü bir öğretmenler günü anması düzenleyen öğrenciler, şehit öğretmenin fotoğrafı önünde saygı duruşunda bulundu.

ŞEHİDİMİZ ÖĞRENCİLERİN SEVİNCİNİ GÖRÜYOR

Okul Müdürü Saadettin Şenşahin, "Şehit Necmettin Yılmaz'ı 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadık, bugün sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Sevincimiz şehidimizin kanı yerde kalmadı, katili askerlerimiz tarafından öldürüldü. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hüzünlü bir anma yapıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Gününde bizleri sevindiren katilinin öldürülmesidir kendisi bizleri ve öğrencilerin sevincini görüyordur" dedi.

NECMETTİN ÖĞRETMENİMİZİ UNUTMADIK

Necmettin öğretmenin öğrencisi Mustafa Çeçen, "24 Kasım Öğretmenler Gününde arkadaşlarımızla birlikte toplanıp Necmettin öğretmenimizi anıyoruz. Bugünde bir araya gelerek öğretmenimizi andık. Bu yılki Öğretmenler Günü, bizim için çok anlamlı. 2017 yılında öğretmenimiz şehit edildi, öğretmenimizi şehit eden katilin öldürüldüğü haberi bizleri sevindirirken bu yılki öğretmenler gününü Necmettin Öğretmen'siz kutladığımız için her yıl olduğu gibi bu yılda hüzünlüyüz, öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Öğrenciler 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla ders masasına, "Necmettin öğretmenim seni çok özledik" diye yazdı.