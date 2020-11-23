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Belediyesi vatandaşları koronavirüse karşı levha ve pankartlarla uyardı

DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:13 ABONE OL
Siirt Belediyesi vatandaşları koronavirüse karşı levha ve pankartlarla uyardı

Siirt Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların uyarılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerine uyarıcı levhalar konuldu ve pankartlar asıldı.

Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla, Siirt Valiliğince sigara içilmesinin yasaklandığı alanlara uyarıcı levha ve Güres Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasına koronavirüse karşı pankartlar asıldı.

Sevgili Siirtliler, Tedbiri Elden Bırakmayın. Evden Çıkarken Maskenizi Takmayı Unutmayın" yazılı pankartlarla vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca Koronavirüs Psikolojik Destek Hizmeti hattının yaygınlaştırılması amacıyla da şehrin insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelere de pankart asıldı.

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Siirt Belediyesi vatandaşları koronavirüse karşı levha ve pankartlarla uyardı
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