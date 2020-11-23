Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16-22 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 1 gram eroin, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 90 paket kaçak sigara, 57 kaçak cep telefonu, 931 cep telefonu aksesuarı, 56 adet tekstil ürünü, ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüphelinden 8'i adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 11 kişi serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.