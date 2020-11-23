SMA hastası Hamza bebek için seferber oldular

Kocaeli Başiskele ilçesi Bahçecik'te yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoud çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza'nın tedavi masraflarının karşılanması için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından yürütülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor. ABD'de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza'nın 2.5 aydan daha kısa bir süresi kaldı. Hamza bebek için Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üzerimize düşen her ne varsa yapılacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızda yardımcı olacak" dedi.





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'Hamza'ya Nefes Ol' sloganıyla sürdürülen kampanyaya ilimizden ve ülke genelinde destekler sürerken tedavi için 2,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Minik Hamza'ya destek elini uzatan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "SMA hastası Hamza Bebeğin tedavisiyle İl Sağlık Müdürümüz tarafımdan görevlendirilmiş olup Kocaeli Tıp Fakültesi'nin ilgili bölümünün vereceği rapora göre üzerimize düşen her ne varsa yapılacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız da yardımcı olacak" dedi.

Vali Yavuz, kısa bir süre önce Ordu ilinde yine SMA hastası olan Demir Ali bebek için 250 bin lira yardımda bulunmuştu.

HAMZA'YA NEFES OLMAK İÇİN

Hamza'ya nefes olmak için TR 30 0020 5000 0966 7265 5000 01 (Kuveyt Türk) üzerinden destek olunabiliyor.