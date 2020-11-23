Son dakika: Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba kurdu! Dehşeti yaşayan kadın ilk kez konuştu: Evi arabayı yaktı!

SON DAKİKA HABERİ: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Bayram Çelik (32), kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Hacer Çelik'in (26) evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Hacer Çelik'in ihbarı üzerine bomba düzeneği, polis tarafından imha edilirken, Bayram Çelik gözaltına alınıp, tutuklandı.
Ürgüp'te oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen haziran ayında Bayram Çelik'in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü.
Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu Bahçelievler Mahallesindeki tek katlı evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik'in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti.
Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Bayram Çelik, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'EVİ, ARABAYI YAKTI, EVİMİZİ KURŞUNLADI'
Dini nikahla birlikte yaşadığı Bayram Çelik'in kapısına bomba düzeneği kurduğu Hacer Çelik, DHA'ya konuştu. Bayram Çelik ile 2018 yılının Mart ayında dini nikahla evlendiğini belirten Hacer Çelik, "Ben Bayram Çelik ile evlendiğimde ilk eşimden hamileydim. Sonrasında kızım oldu. Eşim daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi, 1,5 yıl yattı. Sonra ben cezaevine gidip kendisine bu evliliğin yürüyemeyeceğini söyledim. Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah'a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti" diye konuştu.
'KADINLAR BOYUN EĞMESİN'
Son dönemde büyük zorluklar yaşadığını, 1 hafta kadın sığınma evinde kaldığını anlatan Çelik, "Eve döndüğümde polisler evde uyuşturucu olduğu için arama yapacaklarını söylediler. Ben anladım ki Bayram Çelik bizi ihbar etti. Sağlık kuruluşuna gidip tahlillerimizi verdik. Uyuşturucu kullanmadığımız için temiz çıktık. Bu olaydan birkaç gün önce de kardeşimi aramış ve 'Ben yapacağımı yapmam, yaptırırım' demiş. Demek istediği buymuş. Kadınlar kimseye boğun eğmesinler, sonuna kadar savaşsınlar. Şiddet görüyorlarsa bir saniye bile durmasınlar. Gerekli yasal işlemlere başvursunlar" ifadelerini kullandı.
'BALKONDAN ÇIKTIK'
Hacer Çelik'in üvey babası Erdal Yaprakkaya ise kapıdaki bomba düzeneğini eşinin farkettiğini belirterek, "Eşim kapıya bir şeyin bağlı olduğuna yönelik beni uyardı. El feneri ile baktığımda bir ucu kapının koluna diğer bir ucu da balkon demirine bağlı ortada yumruk gibi bir şeyin sallandığını gördüm. Bu sallanan siyah renkli şeyin bir el bombası olduğunu anladım. Emniyeti aradım, hiçbir şeye dokunmadık. Polisler gelince balkondan dışarı çıktık. Tüm aile olarak balkondan güvenli şekilde aşağı indik. Sonra bomba imha ekibi gelerek, bombayı etkisiz hale getirdiler" şeklinde konuştu.