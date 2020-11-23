Son dakika: Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba kurdu! Dehşeti yaşayan kadın ilk kez konuştu: Evi arabayı yaktı!

'EVİ, ARABAYI YAKTI, EVİMİZİ KURŞUNLADI'

Dini nikahla birlikte yaşadığı Bayram Çelik'in kapısına bomba düzeneği kurduğu Hacer Çelik, DHA'ya konuştu. Bayram Çelik ile 2018 yılının Mart ayında dini nikahla evlendiğini belirten Hacer Çelik, "Ben Bayram Çelik ile evlendiğimde ilk eşimden hamileydim. Sonrasında kızım oldu. Eşim daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi, 1,5 yıl yattı. Sonra ben cezaevine gidip kendisine bu evliliğin yürüyemeyeceğini söyledim. Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah'a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti" diye konuştu.