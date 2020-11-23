Son dakika: Çorum'daki vahşette sır perdesi aralandı! Neden dehşet saçtı? Kaçtıktan sonra ne yaptı?

KAÇIŞINI ANLATTI

Polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini öne süren Gencel Kıltepe, "Olayı gerçekleştirdikten sonra bir araçla kent merkezinden uzaklaştım. Ormanlık alana gidip burada bir kulübede saklandım. 7 ay önce eşimin başka bir erkek şahısla arkadaşlık ettiğini öğrendim, evi terk etmiştim. Bir süre beni yakınlarım arasa da telefonlara bakmadım. Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar, eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Sonra da bu olaylar yaşandı" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.