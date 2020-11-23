Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Enes Batur'un trafik kazası görüntüleri ortaya çıktı! Sabah Özel - Ağaca çarpıp takla attılar...

| 'un trafik kazası görüntüleri ortaya çıktı! Sabah Özel - Ağaca çarpıp takla attılar...

'un trafik kazasına ilişkin haberleri üst üste geliyor. Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un trafik kazasına ait görüntüler az önce geldi. Sabah'ın ele geçirdiği görüntülerde Enes Batur'un kullandığı aracın Üçer'in yolda giderken birden ağaca çarptığı ve takla attıkları görülüyor. Otomobilin hakimiyetini kaybeden Enes Batur ağaçtan sonra refüje daha sonra da yoldaki araçlara çarptı. Etiler'deki sonrası Enes Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer teselli etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:47 Son Güncelleme: 23.11.2020 16:47 ABONE OL
SON DAKİKA | Enes Batur'un trafik kazası görüntüleri ortaya çıktı! Sabah Özel - Ağaca çarpıp takla attılar...

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilmişti. Son dakika gelişmesine göre Enes Batur'un geçirdiği büyük kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

SON DAKİKA HABERİ: ENES BATUR'UN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ O ANLAR ORTAYA ÇIKTI!


Feci kazada Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! Ölümden dönen YouTuber Enes Batur'un feci kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Enes Batur'un trafik kazası görüntüleri ortaya çıktı! Sabah Özel - Ağaca çarpıp takla attılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA