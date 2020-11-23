SON DAKİKA HABERİ: 300 bin euro bulup teslim etmişti... Ödül olarak bu parayı vermiş!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDAN SON DAKİKA HABERİ: Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

Parasını kaybettiğini fark etmesiyle paniğe kapılan Finlandiyalı turistin üzüntüsü, taksiciden gelen haber ile birlikte bir anda değişti. Genç taksici, parayı sahibine teslim ettiği o anlar için "Parayı kendisine teslim ettiğimde bana sarıldı. Çok sevindi. Bir anda dünyası değişti" ifadelerini kullandı.