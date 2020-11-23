Son dakika haberi: Açıldıktan 10 gün sonra heyelan nedeniyle kapatılmıştı! Ne varsa talan ettiler, yetmedi...

Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan Mustafa Adalıoğlu Camii, 2014 yılı Kasım ayında meydana gelen toprak kaymasının ardından ibadete kapatılmıştı. Herhangi bir çatlak olmamasına rağmen bilirkişi raporları doğrultusunda ibadete kapatılan ve kendi haline bırakılan, son dönemde hırsızların ve madde bağımlıların adresi oldu. Kapalı olan camiye dadanan hırsızlar, cami içerisinde halı, klima, kamera dahil değerli tüm malzemeleri çaldı. Camiyi adeta talan eden hırsızlar, bununla da yetinmeyerek camideki diğer eşyaları da kırdı.