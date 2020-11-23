SON DAKİKA HABERİ: Aracını satacaklar dikkat! 26 yaşındaki gence akılalmaz tuzak...

Mustafa Demir'in aracını satın alacak kişi yerine notere başka biri geldi. Gelen kişi, İ.O.'nun aracı beğenmesi durumunda parayı Mustafa Demir'e banka üzerinden göndereceğini söyledi. İ.O.'nun parayı EFT ile gönderdiğini söylemesi üzerine Mustafa Demir, noterde parayı aldığını söyleyerek, aracın satışını yaptı. Ancak Mustafa Demir'in hesabına para gelmedi. Aracı almaya gelen kişi ise Mustafa Demir'e senet verebileceğini söyledi. Kendisine İ.O.'nun borçlu olacağı şekilde düzenlenmiş 52 bin TL değerinde senet verilmesinin ardından aracı teslim eden Mustafa Demir, iki gün boyunca paranın hesabına gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mustafa Demir, sattığı aracın plakasının değiştirilip, bir oto galeriye satıldığını da tespit etti.