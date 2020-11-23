Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz'dan hafta içi sokağa çıkma yasağı açıklaması! Corona virüsün en çok bulaştığı yer...

Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak.

CORONA VİRÜS GENÇLERİ DE HASTA EDEBİLİYOR!

Yoğun bakımdaki hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu ve kronik rahatsızlığı olduğunu göz önünde bulunduralım fakat hastalık gençlere de kolayca bulaşabiliyor. Gençlerden de yoğun bakımda yatanlar var. Özellikle hastalığın 8. ve 10. günlerinde karakterize olan tabloda gençlerde de büyük sorunlar görüyoruz.