Son dakika haberi: Hafta içi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dakika açıklamalarında bulunurken 20 yaş altı kişilerin hastalığın yayılma sürecinde bulaştırıcı ve taşıyıcı olduklarını ifade etti. Bu nedenle 20 yaş altı kişiler için günün belli bölümlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında en güncel bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.
SOSYAL MEDYADA BAZI KİŞİLERİN 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ HAFTA SONU OLDUĞUNU BELİRTSE DE YASAK HAFTA İÇİ DE DEVAM EDİYOR.
İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında son bilgi şu şekilde; 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler gün içinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında 20 yaş altı kişilerin dışarıya çıkmaları yasak. Sokağa çıkma kısıtlaması bu kişiler için hafta içi de devam ediyor.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, hastalığın gençlere de bulaştığını vurgularken şu uyarılarda bulundu;
"Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak."
CORONA VİRÜS GENÇLERİ DE HASTA EDEBİLİYOR!
"Yoğun bakımdaki hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu ve kronik rahatsızlığı olduğunu göz önünde bulunduralım fakat hastalık gençlere de kolayca bulaşabiliyor. Gençlerden de yoğun bakımda yatanlar var. Özellikle hastalığın 8. ve 10. günlerinde karakterize olan tabloda gençlerde de büyük sorunlar görüyoruz."