SON DAKİKA HABERİ: İstanbul depremi hakkında uzman isimden TSUNAMİ açıklaması! "O ilçelerde 1.5 metrelik dalgalar olabilir..."

İzmir'de 30 Ekim 2020 günü yaşanan deprem felaketinin ardından, farklı üniversitelerden oluşan bir inceleme ekibi ile bölgeye giden ve ekip ile birlikte incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Doc. Dr. Ergin Ulutaş, hem yaşanan İzmir Depremi ile ilgili hem de sürekli konuşulan olası bir Marmara veya İstanbul depreminde oluşabilecek en kötü senaryolar hakkında bilgiler verdi. Ulutaş, İzmir depreminin ayrıca insanlara deprem sonrası Deniz Kıyısına kaçmanın doğru olmadığını da gösterdiğini ifade etti.

CANLI CANLI GÖRMÜŞ OLDUK

İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından, ODTÜ üniversitesinin öncülüğünde oluşturulan bir ekip ile deprem bölgesine gittiklerini söyleyen Ulutaş, "Depremde Seferihisar Akarca civarında bir tsunami oluştu. Biz hemen Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden görevlilerin bulunduğu bir ekiple olay yerine gittik. Olay yerinde çeşitli bölgelere ayrılarak gözlemlerde bulunduk.