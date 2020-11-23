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SON DAKİKA HABERİ: Kızı yatalak kalan anneden şok iddia! "Kızıma astım ilacı yerine..."

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 'un hayatı 7 yıl önce evlendiği uyuşturucu bağımlısı V.K. yüzünden karardı. Son dakika haberine göre genç kadını uyuşturucu bağımlısı haline getiren V.K., eşine şiddet uygulayıp ona kabus dolu günler yaşattı. Nurseren Kurtuluş en sonunda küçük kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Burada uyuşturucu krizine giren genç kadın, yatağa bağımlı hale geldi. Anne Necla Çatalkafa'nın iddiası ise kan donduracak cinsten...

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:50 Son Güncelleme: 23.11.2020 09:58 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kızı yatalak kalan anneden şok iddia! Kızıma astım ilacı yerine...

SON DAKİKA HABERİ: Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Nurseren Kurtuluş (30) 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Ancak evlendikten sonra uyuşturucu bağımlısı olan eşiyle uyuşturucu kullandığı için sürekli tartışan kadın devamlı da darp edildi. Bu arada Nurseren Kurtuluş bir taraftan da astım hastalığıyla mücadele ediyordu. İddiaya göre, kocası genç kadına bu süreçte astım ilacı diye uyuşturucu vermeye başladı. Bu nedenle genç kadın uyuşturucu bağımlısı oldu. Genç kadın eşi bağımlı olduğu için evdeki eşyaları da satmaya başlayınca artık dayanamayarak kızı Aysel Kurtuluş'u (6) da alarak annesi Necla Çatalkafa'nın (58) evine geldi.

3 yıl önce Nurseren Kurtuluş, annesinin evindeyken uyuşturucu krizi geçirip bayıldı. Annesi kızını hastaneye yetiştirdi ancak genç kız uyuşturucuya bağlı olarak yatalak kaldı. Şimdi boynundan aşağısı tutmayan genç kıza ve onun 6 yaşındaki kızına Necla Çatalkafa bakıyor. Koca ise bir süre önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

"ASTIM İLACI DİYE UYUŞTURUCU VERMİŞ"

Necla Çatalkafa kızının evlenene kadar tek sorununun astım olduğunu belirterek, "Kızım astımını da ilaç kullanarak idare ediyordu. Ancak evlendikten sonra kızım hep kötüye gitti. Kocası kızıma astım ilacı diye uyuşturucu vermiş.

Doktor raporunda da bu yer aldı. Ben kızıma kıyamazken kocası kızımı bu hale getirdi. Daha önce uyuşturucu kullandığı için kızımı darp da edermiş. Ancak biz bunları sonra öğrendik. Ben damadımdan kızımı bu hale getirdiği için şikayetçi oldum. Kızım 3 yıldır ne konuşabiliyor ne de ayağa kalkabiliyor. Genç yaşında yatağa mahkum oldu" dedi.

ANNESİNİ BEBEK GİBİ SEVİYOR

Genç kadının 6 yaşındaki kızı ise annesini bebek gibi sevip onun bir an önce ayağa kalkmasını istiyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Kızı yatalak kalan anneden şok iddia! "Kızıma astım ilacı yerine..."
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