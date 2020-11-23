SON DAKİKA HABERİ: Kızı yatalak kalan anneden şok iddia! "Kızıma astım ilacı yerine..."

SON DAKİKA HABERİ: Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Nurseren Kurtuluş (30) 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Ancak evlendikten sonra uyuşturucu bağımlısı olan eşiyle uyuşturucu kullandığı için sürekli tartışan kadın devamlı da darp edildi. Bu arada Nurseren Kurtuluş bir taraftan da astım hastalığıyla mücadele ediyordu. İddiaya göre, kocası genç kadına bu süreçte astım ilacı diye uyuşturucu vermeye başladı. Bu nedenle genç kadın uyuşturucu bağımlısı oldu. Genç kadın eşi bağımlı olduğu için evdeki eşyaları da satmaya başlayınca artık dayanamayarak kızı Aysel Kurtuluş'u (6) da alarak annesi Necla Çatalkafa'nın (58) evine geldi.