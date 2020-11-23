Son dakika haberi: Lüks aracıyla Etiler'de kaza yapan Enes Batur araç içinde ifade verdi! Arkadaşları aracın önünde bekledi..

Enes Batur'un Etiler'de trafik kazası geçirmesi son dakika olarak duyuruldu. Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer alan olayın ardından yeni gelişmeler de geldi. Kazanın ardından sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte Etiler'de trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sağlık ekiplerine muayene olduğu, emniyet güçlerine ifade verdiği görüntüler geldi. Son dakika haberine göre Enes Batur'un şok içinde olduğu görülüyor.

SON DAKİKA HABERİ: ENES BATUR ÖLÜMDEN DÖNDÜ! LÜKS OTOMOBİLİ PERT OLDU!