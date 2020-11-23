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haberi: Lüks aracıyla Etiler'de kaza yapan araç içinde ifade verdi! Arkadaşları aracın önünde bekledi..

Youtube fenomeni sevgilisiyle birlikte büyük bir trafik kazası geçirdi! Lüks aracıyla trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Enes Batur, emniyet güçlerine arkadaşının aracında ifade verdi. O anlar DHA ekipleri tarafından görüntülendi. Enes Batur'un bir aracın içinde şokta olduğu ve emniyet güçlerine ifade verdiği görülüyor. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:58 Son Güncelleme: 23.11.2020 14:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Lüks aracıyla Etiler'de kaza yapan Enes Batur araç içinde ifade verdi! Arkadaşları aracın önünde bekledi..

Enes Batur'un Etiler'de trafik kazası geçirmesi son dakika olarak duyuruldu. Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer alan olayın ardından yeni gelişmeler de geldi. Kazanın ardından sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte Etiler'de trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sağlık ekiplerine muayene olduğu, emniyet güçlerine ifade verdiği görüntüler geldi. Son dakika haberine göre Enes Batur'un şok içinde olduğu görülüyor.

SON DAKİKA HABERİ: ENES BATUR ÖLÜMDEN DÖNDÜ! LÜKS OTOMOBİLİ PERT OLDU!

Etiler'de gerçekleşen trafik kazasının ardından olay yerine polis ekipleri geldi ve incelemede bulundu. Enes Batur'un önce bir araca daha sonra da refüjdeki ağaca çarptığı ifade edildi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

ENES BATUR BÖYLE İFADE VERDİ...

Son dakika! Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndü! Enes Batur'un lüks aracıyla kaza yaptığı olay yerinden ilk görüntüler | Video

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Son dakika haberi: Lüks aracıyla Etiler'de kaza yapan Enes Batur araç içinde ifade verdi! Arkadaşları aracın önünde bekledi..
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