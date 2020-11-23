Son dakika haberi: Lüks aracıyla Etiler'de kaza yapan Enes Batur araç içinde ifade verdi! Arkadaşları aracın önünde bekledi..

Enes Batur'un Etiler'de trafik kazası geçirmesi son dakika olarak duyuruldu. Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer alan olayın ardından yeni gelişmeler de geldi. Kazanın ardından sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte Etiler'de trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sağlık ekiplerine muayene olduğu, emniyet güçlerine ifade verdiği görüntüler geldi. Son dakika haberine göre Enes Batur'un şok içinde olduğu görülüyor.
Etiler'de gerçekleşen trafik kazasının ardından olay yerine polis ekipleri geldi ve incelemede bulundu. Enes Batur'un önce bir araca daha sonra da refüjdeki ağaca çarptığı ifade edildi.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.
Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.