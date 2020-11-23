Son dakika haberi | 'Pitbull cinayeti'nde şoke eden detay! Saniye saniye böyle kaydedildi...

Soğanlı mahallesi, Hüdavendigar Caddesinde 19 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti: Akşam saatlerinde bir kahvehaneye yanındaki pitbull cinsi köpekle gelen Ferhat T. içeri girmek istedi. Ancak bu sırada içerde bulunan Hayrullah Zeki Kurumahmut duruma müdahale ederek "Buraya köpekle giremezsin, bunu dışarı çıkar. Ya da kendin de çık" dedi.