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Son dakika haberi: Ukraynalı aileye iğrenç saldırı! O anlar kamerada...

Akıllara durgunluk veren olay Avcılar'da yaşandı. Son dakika haberine göre Ukrayna'dan İstanbul'a akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı anne ve iki kızı metrobüsten indikten sonra taksi beklediği sırada büyük şok yaşadı. Aileyi arkadan takip eden sapık, 12 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz etti. Karakola giden anne sapıktan şikayetçi olurken polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:15 Son Güncelleme: 23.11.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Ukraynalı aileye iğrenç saldırı! O anlar kamerada...

SON DAKİKA HABERİ: Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı.

ANNE TEPKİ GÖSTERİNCE TACİZCİ KAÇTI

Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı. Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Son dakika haberi: Ukraynalı aileye iğrenç saldırı! O anlar kamerada...
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