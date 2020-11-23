"ÖN TARAFI 2013 ARKASI BELLİ DEĞİL"

Muhtemelen önü hasarlı bir araçla arka tarafı hasar gören başka bir aracın birleştirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu arabanın ön tarafı 2013 model, fakat arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Düşünün ki iki ayrı model olan bir araba ile karşı karşıyayız şu anda. Bunun sebebi ne? Ekspertiz işleminin alımdan önce yapılmaması. Normal bedel olarak alınıyor. Halbuki bu arabanın fiyatı belki de şu anda yarı fiyatı kadardır."